Lobotka al Napoli: il profilo dell'ultimo colpo di De Laurentiis

La stima di Skriniar e... di Spalletti

Il suo agente l’ha paragonato a Nainggolan - anche se Lobotka segna molto meno, soltanto una decina di reti in carriera tra club e Nazionale - mentre Skriniar “lo vede al Barcellona o al Real Madrid”. I due sono amici, basta vedere il profilo Instagram di Stanislav. Hanno disputato l'Europeo U21 del 2017 arrivando secondi nel girone dietro l'Inghilterra. Una volta si informò perfino Spalletti, l’ha raccontato proprio Skriniar: “Mi chiese di domandargli se gli avrebbe fatto piacere venire a giocare con l'Inter, ci avrebbe aiutato”.

Stanislav rispose di sì, poi non se ne fece nulla. Lobotka ha 24 anni e un ruolo da palleggiatore, gioca da leader, ha personalità, professione regista. Miguel Cardoso - che nella scorsa stagione era l'allenatore del Celta - lo impiegava sempre, lo avrebbe fatto giocare anche scalzo o infortunato. Mentre fuori dal campo è un ragazzo tranquillo, con un solo episodio da sopra le righe.

Tutta colpa di una festa

Dopo la sconfitta contro la Repubblica Ceca in Nations League avvenuta a ottobre, lui e altri sei giocatori (tra cui Skriniar) lasciarono il ritiro di notte per andare ad un festa. Jan Kozak, ct della Slovacchia, rassegnerà la dimissioni dopo averli visti rientrare tardi: “Questo episodio mi ha fatto male, è stato come uno schiaffo in piena faccia. Non me la sono sentita di cacciare alcuni tra i migliori talenti della squadra, quindi mi dimetto io". Lobotka replicò in modo freddo: “Gli allenatori vanno via, i giocatori restano”. E Kozak ci rimase un po’ male: “Continuerò a tifare per lui nonostante queste parole”.