Calciomercato Napoli, visite mediche per Stanislav Lobotka a Villa Stuart. VIDEO

Il centrocampista slovacco è a Villa Stuart per le visite mediche che precedono la firma sul contratto con il club di Aurelio De Laurentiis: al Celta Vigo vanno 20 milioni di euro più 4 di bonus, per il giocatore contratto quinquennale da 1.8 milioni a stagione

Volo per l'Italia da Vigo, con scalo a Barcellona, arrivo a Roma e visite mediche. Tutto in poche ore per Stanislav Lobotka, nuovo rinforzo per il centrocampo del Napoli (CLICCA QUI PER SCOPRIRE CHI E') dopo Diego Demme. Il centrocampista slovacco è arrivato presso la clinica di Villa Stuart intorno alle 10 per sostenere le visite mediche che precederanno la firma del contratto con il club di Aurelio De Laurentiis. Sorriso accennato, tanta concentrazione e bocca cucita per il giocatore 25enne, che si è prestato ai primi selfie con i tifosi del Napoli prima di accedere alla clinica.

Le cifre dell'accordo

La trattativa per portare Lobotka al Napoli non è stata delle più semplici. Il Celta Vigo ha accettato la proposta finale presentata dal club del presidente De Laurentiis, che verserà al club spagnolo 20 milioni di euro più ulteriori 4 milioni di bonus (abbastanza difficili da raggiungere). Tra Lobotka e il Napoli l'intesa era già stata raggiunta nei giorni scorsi per un contratto di 5 anni a 1.8 milioni di euro a stagione. Ora per il centrocampista, arrivato in Spagna dal dal Nordsjaelland e in campo 90 volte con il Celta dal 2016 ad oggi, si aprono le porte della Serie A.