Il Barcellona non ha effettuato operazioni in entrata, almeno finora, in questa finestra invernale di calciomercato. Piccoli rumors, ma nessuna trattativa concreta. Nonostante ciò, ABC ha svelato un retroscena che riguarda gli ultimi acquisti operati dalla società blaugrana nelle sessioni precedenti. O meglio i loro contratti e qualche postilla inserita per gestire le regole di comportamento all'interno dello spogliatoio. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, il club catalano ha imposto delle clausole 'anti-Piqué' agli ultimi arrivati. Quali sono i contenuti? L'impossibilità di avviare altre attività incompatibili con il calcio e un uso limitato dei social network, in particolare in occasioni di partite, allenamenti e ritiri. Inoltre, il club invita - attraverso queste note inserite nel contratto - i suoi giocatori a omettere commenti tecnici in occasioni di apparizioni pubbliche o durante le interviste con i media. È vietata, infine, anche la diffusione di immagini scattate in aree alle quali il pubblico non è autorizzato a entrare, come campi di allenamento e hotel in cui la squadra si prepara prima del match.



Legare metaforicamente il nome di Gerard Piqué a queste clausole non è, ovviamente, casuale. Il difensore infatti, dal 2008 stabilmente in blaugrana, nel corso degli anni si è dedicato ad altre attività oltre il Barça: è recentemente diventato proprietario di un altro club di calcio, l'Andorra Fc, ed è uno degli imprenditori che organizza la Coppa Davis di tennis.