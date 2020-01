Calciomercato Napoli, Rrahmani a un passo. Amrabat ancora in standby

La dirigenza azzurra e il Verona sono ai dettagli per il difensore kosovaro: Rrahmani resterà in prestito all'Hellas fino a giugno. Accordo tra i due club anche per Amrabat, si aspetta l'ok definitivo del giocatore

Trattativa in chiusura tra Napoli e Verona per Amir Rrahmani. Nella giornata di oggi verranno limati gli ultimi dettagli tra i due club: operazione da 14 milioni, nelle prossime ore le visite mediche per poi formalizzare il trasferimento. Rrahmani resterà nella rosa di Juric in prestito fino al termine della stagione. Per il Napoli, un rinforzo di prospettiva: il classe '94 è tra i protagonisti del sorprendente nono posto dell'Hellas (ad oggi, 19 presenze stagionali) ed è anche il capitano della nazionale del Kosovo (27 partite e 5 gol).

Si attende la risposta definitiva di Amrabat

Quello per il difensore non è l'unico affare in ballo tra Napoli e Verona. I due club hanno infatti già trovato l'accordo anche per il trasferimento di Sofyan Amrabat, ma la trattativa è ancora in standby. Il centrocampista classe '96 deve ancora sciogliere le ultime riserve sulla destinazione e dare l'ok definitivo agli azzurri.