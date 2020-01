Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 13 gennaio

Schalke, arriva Todibo dal Barcellona

Jean-Clair Todibo è sbarcato in Germania, pronto per sostenere le visite mediche con lo Schalke 04. Il difensore classe '99 piaceva al Milan, ma i rossoneri non avevano intenzione di prenderlo in prestito secco. Il giocatore ora è pronto per la nuova avventura in Bundesliga