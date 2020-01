Calciomercato Inter, Spinazzola è a Milano. Visite e poi firma

Dopo Politano - già sbarcato a Roma - anche Leonardo Spinazzola può iniziare la sua nuova avventura. L'esterno classe 1993, che ha toccato quota 16 presenze stagionali fin qui, è arrivato a Milano. Atterrato a Linate, sosterrà nelle prossime ore le consuete visite mediche di rito che precederanno la firma con l'Inter. Una prima parte all'Humanitas, poi si sposterà al Coni per l'idoneità. Niente dichiarazioni per ora, solo sorrisi e saluti. Dal luglio 2018 ha sempre vissuto con la valigia in mano. Prima l'approdo alla Juventus dopo gli anni all'Atalanta, poi la Roma e infine l'Inter. Dal 2012 ad oggi sono dieci i trasferimenti totali, adesso la speranza è di trovare un po' di stabilità. Arriva, infatti, all'Inter (nello scambio che ha portato a Roma Politano) a titolo definitivo, anche se resta da capire se le due società lo ufficializzeranno così fin da subito o come prestito con obbligo di riscatto a giugno. Valutazione simile per i due calciatori in questione, ovvero attorno ai 25 milioni di euro. Spinazzola firmerà poi un contratto alle stesse condizioni che aveva alla Roma (attorno ai 3 milioni annui).