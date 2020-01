Roma, Politano arrivato in città. le news della giornata di calciomercato

Matteo Politano è tornato a Roma, dove è nato e cresciuto calcisticamente senza però mai esordire. Dieci anni dopo il suo addio, che ora rappresenta il passato. Appena 315' giocati fin qui con Conte, adesso la nuova avventura con la Roma, che ha iniziato con le visite mediche a Villa Stuart. Poi sarà il momento della firma, anche se a livello contrattuale c'è ancora qualcosa da sistemare. Si tratta tuttavia di una formalità, con l'esterno offensivo classe 1993 che è atteso a Villa Stuart per i consueti test medici. Tanti sorrisi, ancora zero parole. Quelle arriveranno quando sarà il momento giusto.

I dettagli



Tutto fatto dunque fra Roma e Inter per lo scambio Spinazzola-Politano. Operazione a titolo definitivo. Resta da capire soltanto se le due società lo ufficializzeranno come scambio a titolo definitivo già in questa sessione o sarà un prestito con obbligo di riscatto a giugno. Valutazione simile per i due calciatori, ovvero attorno ai 25 milioni di euro. Spinazzola firma un contratto alle stesse condizioni che aveva alla Roma (attorno ai 3 mln annui), mentre per Politano - che guadagnava circa 1,6 mln - si stanno appunto limando gli ultimissimi dettagli.