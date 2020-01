2/23

EMPOLI (estate 2012). Ecco il primo scatto da professionista per il giovane Spinazzola. Nessuna presentazione ufficiale, quelle arriveranno in futuro. La Juve lo gira in prestito all'Empoli dove lui fa il suo esordio in Serie B il primo settembre del 2012. Anche per la prima "figu" è troppo presto. Sette presenze, un gol, e già un cambio di squadra all'orizzonte.

CALCIOMERCATO LIVE: TUTTE LE TRATTATIVE