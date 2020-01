Non solo per l'immediato: il Napoli si muove anche per giugno. Dopo gli arrivi di Demme e Lobotka in questa sessione di calciomercato, gli azzurri hanno ormai chiuso per Amir Rrahmani, difensore classe 1994 di proprietà dell'Hellas Verona. Il giocatore sosterrà le visite mediche nella giornata di domani, venerdì, a Villa Stuart a Roma come di consueto. Quindi si procederà alle firme dei contratti: un quinquennale da 1,8 miioni di euro al giocatore, mentre al club veneto andranno 14 milioni. Rrahmani rimarrà in prestito a Verona fino al termine della stagione, per poi unirsi agli azzurri soltanto dal prossimo giugno.

La stagione di Rrahmani

Acquistato la scorsa estate dalla Dinamo Zagabria, Amir Rrahmani ha dimostrato di essere un giocatore di livello con la maglia dell’Hellas Verona. Ivan Juric infatti lo ha schierato in 18 partite sulle 19 disputate sinora in Serie A, sempre da titolare. Periodo in cui il difensore ha ricevuto due cartellini gialli, senza trovare ancora il primo gol nel campionato italiano.