Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 17 gennaio

Lo scambio Politano-Spinazzola

Si sta ancora trattando per lo scambio Politano-Spinazzola con la Roma. Se l’operazione non si chiude entro domani mattina i giocatori devono rientrare alle basi. I due club sono rimasti in contatto durante tutta la giornata per provare a non far saltare l’operazione. Alla fine si è raggiunta un’intesa per legare l’obbligo di riscatto al numero di presenze (15), ma non c’è ancora quella sul minutaggio: la Roma ha dato l’ok per 15 presenze libere, l’Inter vuole 15 presenze da almeno 45 minuti. Nelle prossime ore i due club prenderanno una decisione definitiva. Gianluca Petrachi, direttore sportivo giallorosso, ha parlato a Roma Tv dello scambio: "La trattativa è ancora in corso, non c'è nulla di chiuso. Inutile commentare adesso qualcosa che non è stato ancora fatto".