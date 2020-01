Il sogno europeo del Cagliari è ripartito con il pareggio di Brescia, dopo 4 sconfitte consecutive. La società del presidente Giulini vuole fare tutto il possibile per permettere al proprio club di festeggiare i cento anni di storia con un traguardo straordinario e per questo non vuole lasciare nulla di intentato neanche sul fronte mercato. I rossoblù sono infatti sempre più vicini all'acquisto di Marko Pjaca e l'accordo con la Juventus è ormai a un passo.

19 partite nella scorsa stagione con la maglia della Fiorentina

L'esterno offensivo croato è rientrato in campo dopo un lungo stop per i 15 minuti finali della sfida di Coppa Italia tra gli uomini di Sarri e l'Udinese, dello scorso 15 gennaio e reduce da 19 partite giocate con la maglia della Fiorentina nella scorsa stagione, prima della rottura del legamento crociato. Adesso si prospetta una nuova possibilità per tornare a mettere in mostra le qualità ammirate anche al Mondiale 2018, quando con la sua Croazia è arrivato fino alla finale. Marko Pjaca è pronto a ripartire da Cagliari, l'accordo è sempre più vicino.