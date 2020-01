Calcio, calcio e ancora calcio. Se i social sono uno dei ritratti più fedeli dei teenager di oggi, la pagina Instagram di Reinier Jesus Carvalho, per tutti Reinier, parla una sola lingua: quella del pallone. Un chiodo fisso per questo centrocampista nato il 19 gennaio 2002, che il Real Madrid ha deciso di portare alla corte di Zinedine Zidane a 18 anni appena compiuti.

Vinicius, Rodrygo e Reinier: è Real do Brasil

Dopo Vinicius e Rodrygo, acquistati rispettivamente dal Flamengo e dal Santos, il Real Madrid si assicura un'altra stella nascente del calcio brasiliano. Anche Reinier, come Vinicius, è cresciuto nel Centro Deportivo Ninho de Urubu, uno dei luoghi di formazioni storici del Brasile andato a fuoco nel febbraio scorso lasciandosi dietro una decina di morti. Il suo cammino con il pallone tra i piedi ha avuto il via a Brasilia, città nella quale è nato, per poi passare a Rio de Janeiro: dall'età di 9 anni in poi cresce tra i "Meninos da Colina" ed entra nelle giovanili del Vasco da Gama. La sua è però stata una maturazione lenta: quelle potenzialità da craque non sono immediatamente evidenti agli allenatori del Vasco e il discorso non cambia con Botafogo e Fluminense. Nel 2014 il suo mondo inizia a cambiare: entra nel vivaio del Flamengo e si mette in luce. Scala le selezioni delle nazionali giovanili brasiliane ed è con l'Amarelinha che inizia a scavare un solco con i suoi coeteanei: gli esordi con la Selezione Under 15, ma è la finale della Copa do Brasil Under 17 a rivelarlo al calcio che conta. La sua squadra vince proprio contro gli ex compagni della Fluminense e Reinier segna sia all'andata che al ritorno.