Gran parte della sua carriera trascorsa in Europa, i tifosi interisti lo ricordano come uno degli eroi del Triplete, con la finale di Champions vinta contro la sua ex squadra, il Bayern Monaco (con cui aveva messo in bacheca 3 Bundesliga, 3 Coppe di Germania, 2 Coppe di Lega). Chiusa l'avventura interista, un breve e non indimenticabile passaggio alla Juventus (4 presenze in tutto, nel 2012), prima di tornare in Patria (San Paolo e Palmeiras), provare l'esperienza del campionato indiano (al Goa) e chiudere in Brasile, tra Gama e Brasiliense. Con la Seleçao, invece, il titolo mondiale del 2002 e due Confederations Cup