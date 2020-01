Lo aveva detto nella sua conferenza di addio alla Roma: "Non escludo che nei prossimi anni mi vedranno intrufolato con panino e birra in qualche settore a tifare i miei amici". E De Rossi ha mantenuto la promessa

Capelli e barba lunga, brizzolati. Un cappello in testa e una montatura spessa per gli occhiali, sopra un naso finto. Poi la sciarpa alzata, ovviamente giallorossa. Per tutti i suoi vicini in Curva Sud poteva sembrare un tifoso qualunque, invece era Daniele De Rossi. Camuffato, sì, ma vicinissimo alla sua Roma nella partita più importante dell'anno, il derby contro la Lazio. "Non escludo che nei prossimi anni mi vedranno intrufolato con panino e birra in qualche settore a tifare i miei amici" - lo aveva detto lui stesso, nel giorno della sua conferenza di addio alla Roma, il suo unico grande amore.