1/21

Il classico centrocampista che ogni allenatore sogna di avere in rosa, quello che ogni attaccante vorrebbe con sé in “battaglia”, per coprirgli le spalle. Antonio Nocerino lascia il calcio con un post su Instagram: farà l’allenatore. “È arrivato il momento di dire addio al mio grande e unico amico, il calcio”, scrive. “Ho deciso di affrontare una nuova sfida, quella dell’allenatore. Una sfida bella, nuova, difficile, ma che troverà in me lo stesso spirito, la stessa passione, lo stesso amore e la stessa professionalità che ho avuto da calciatore”