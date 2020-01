Milan, ecco Robinson: tutto quello che c'è da sapere sull'ultimo acquisto rossonero

USA chiamano Jedi, ora anche il Milan



"Non volevo essere associato a nessun giocatore esistente", spiegherà Robinson anni dopo. "Così decisi di chiamarmi 'Jedi': mi è sempre piaciuto Star Wars e da allora è rimasto questo", oggi anche su Instagram. E per tutte le giovanili dell'Everton: dove Antonee brilla, nonostante un brutto infortunio al ginocchio nel 2015, facendosi notare fino ai suoi Stati Uniti. Debutta presto nella Nazionale U18, entra nel giro dell'U23 ma soprattutto riceve the call. Il debutto in prima squadra arriva già nel marzo 2018 (3-0 in amichevole alla Bolivia, con tanto di assist): seguiranno altre 6 presenze, quando ormai il club di Liverpool decide di lasciarlo andare. Dopo un prestito al Bolton e un altro al Wigan, sempre in Championship, i Latics decidono di esercitare il diritto di riscatto su Robinson nell'estate 2019. Poi 30 presenze e 1 gol nella stagione in corso, con la squadra in lotta per non retrocedere. Non sarà la battaglia di Antonee: è arrivata un'altra chiamata, da Pioli e dal Milan di Ibra. Di quelle a cui è difficile dire no.