Alla fine Domenico Criscito non lascerà il suo Genoa. Il capitano dei rossoblù era stato cercato dalla Fiorentina, il cui progetto aveva affascinato il difensore che, tentato dalla proposta, ha voluto prendersi qualche ora di riflessione. Col passare del tempo è maturata però la decisione di rimanere a Genova. D'altronde, il Genoa per lui è sempre stata una questione di cuore: dopo i sette anni allo Zenit, era tornato nel 2018 indossando la fascia di capitano.

La carriera di Criscito

Criscito è tornato un anno e mezzo fa al Genoa, ma ha vestito la maglia dei rossoblù nel 2003/04, nel 2006/07 e dal 2008 al 2011; in mezzo due parentesi alla Juventus. Quindi, il ritorno in rossoblù dopo esser stato per sette stagioni, dal 2011 al 2018, in Russia.