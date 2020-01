Calciomercato Fiorentina, accordo per Amrabat: ora le visite

Il mercato della Fiorentina non riposa mai, neanche nella notte. Pradè e Barone, infatti, hanno raggiunto l'intesa totale con il Verona per Amrabat, ultimando lo scambio e le firme dei documenti. Se in un primo momento, nonostante l'accordo con il giocatore, restava una certa differenza fra domanda e offerta con i gialloblù, adesso i due club si sono stretti la mano sulla base di una cifra di circa 20 milioni più 1, 5 di bonus. Il centrocampista marocchino svolgerà in mattinata le visite mediche direttamente a Milano per poi rendere il tutto ufficiale con la firma del contratto. Ricordiamo che, avendo già giocato in questa stagione con due squadre differenti (ovvero Brugge e Hellas), il classe 1996 potrà cambiare nuovamente solo a giugno. Nel frattempo resterà a Verona, dove continuerà il suo campionato da protagonista sotto gli ordini di Juric. Amrabat è stato protagonista di una vera e propria battaglia di mercato: all'inizio su di lui sono piombate forti Inter e Napoli, con gli azzurri che avevano trovato l'accordo con il Verona ma non con il giocatore. A fare festa alla fine, dunque, è stata proprio la Fiorentina.

Si aspetta Criscito

Ma i viola non si fermano qui. Dopo aver messo le mani su Kouamè, Duncan, Igor e Amrabat, la Fiorentina aspetta di conoscere la decisione di Domenico Criscito, che potrebbe unirsi subito alla squadra di Iachini. L'esterno classe 1986, dopo un lungo colloquio con i dirigenti del Genoa, si è preso la notte per riflettere meglio e sciogliere ogni tipo di dubbio. Il giocatore si è presentato regolarmente a Pegli per l'allenamento. La sua volontà sarebbe quella di restare al Genoa, anche se il progetto di Commisso lo reputa serio e gli piace. Inoltre, quella di andare via, potrebbe essere un'ultima grande scelta da capitano, dal momento che la squadra si è rinforzata nella sua zona di campo e che, con la sua partenza, nelle casse del Genoa entrerebbe una bella somma. Insomma, nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti.