"Gervinho andrà via da Parma". D'Aversa apre il caso di calciomercato

L'allenatore del Parma in conferenza stampa ha risposto a una domanda sul futuro di Gervinho: "Non è convocato, credo che la società l'abbia già venduto". Il futuro dell'ivoriano potrebbe essere in Qatar

Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari. L'allenatore ha risposto a una domanda sul futuro di Gervinho, che dovrebbe essere lontano da Parma: "Gervinho non è convocato, non si è presentato alle ultime tre sedute d'allenamento. Ha forzato per andare via, credo che la società l'abbia già venduto, vediamo. Pochi giorni fa è venuto a parlarmi di questa possibilità". L'attaccante ivoriano avrebbe ricevuto un'offerta da un club del Qatar e si è preso qualche giorno di tempo per riflettere su questa proposta. Il mercato negli Emirati Arabi Uniti chiuderà lunedì.