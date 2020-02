Il nipote di Adriano Galliani, ex storico amministratore delegato del Milan oggi dirigente del Monza, è stato ingaggiato dal Nottingham Forest. Nuova avventura in terra inglese dunque per Adrian Galliani, giovane attaccante classe 2001 - cresciuto nei settori giovanili di Milan (ha giocato anche con Daniel Maldini), IMG Academy Usa e Watford – che inizierà la sua esperienza nella squadra Under 23 dello storico club inglese che attualmente disputa il campionato di Championship. A dare il benvenuto al ragazzo è proprio il Nottingham Forest con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "Il club è lieto di dare il benvenuto ad Adrian Galliani per la squadra Under 23. L'attaccante vanta un percorso prestigioso nel settore giovanile, avendo vestito la maglia del Milan e dell'IMG Academy USA. Galliani giocherà ora nella Forest Academy dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista fino alla fine della stagione 2020-21", conclude il comunicato.

Le tappe della carriera di Adrian Galliani



Dopo una prima esperienza al Reading iniziata nel luglio del 2014, il giovane Adrian Galliani è entrato nel settore giovanile del Milan nel luglio del 2015 e ha indossato la maglia dell’Under 17 rossonera fino al 2018. Poi l’esperienza, durata un anno, nell’IMG Academy USA (collegio preparatorio – tra i più grandi al mondo – e destinazione di allenamento sportivo in otto diversi sport, calcio compreso, con sede a Bradenton, in Florida). Nel luglio del 2019 l’attaccante classe 2001 ha giocato nella formazione Under 18 del Watford: adesso un nuovo step, questa volta nella squadra Under 23 del Nottingham Forest.