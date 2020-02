Inter, Viviano non sarà tesserato. Con Chong si tratta: le news di calciomercato

È durata lo spazio delle visite mediche, la (seconda) avventura di Emiliano Viviano all'Inter. Dopo aver infatti effettuato i controlli preventivi, la società nerazzurra ha bloccato l'operazione, ringraziando il classe '85 per la disponibilità e spiegandogli che il club non tessererà alcun portiere e attenderà il rientro di Samir Handanovic, previsto a breve. Sfuma così l'ipotesi di inserire un quarto portiere in rosa in aggiunta allo sloveno appunto e a Padelli e Berni.

Va avanti invece la trattativa iniziata durante la sessione di gennaio per Tahith Chong. Il classe '99 è in scadenza di contratto con il Manchester United e al momento l'agente sta ascoltando le proposte di diversi club, oltre ai nerazzurri. Da registrare però che i contatti proseguono per cercare di portare all'Inter il centrocampista olandese.