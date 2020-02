Matri in cerca di una nuova squadra: si allena col Monza. Foto

Giorni di valutazione per Alessandro Matri, svincolato dopo la risoluzione del contratto con il Brescia nell'ultimo giorno di calciomercato. L’attaccante classe ‘84, dopo aver rifiutato la proposta del Pescara (che ha ingaggiato Bojinov) sta decidendo se continuare con il calcio giocato oppure smettere definitivamente. Nel frattempo Matri ha deciso di allenarsi con il Monza, che gli ha messo a disposizione le strutture del centro sportivo di Monzello per tenersi in forma. Si tratta di una cortesia da parte della società del presidente Berlusconi, per il legame tra Matri e l'allenatore Cristian Brocchi. Selfie con qualche tifoso e valutazioni sul futuro. Tra le ipotesi anche l'approdo in Spagna al Las Palmas. Invece il Monza giocherà in casa contro la Juventus Under 23 domenica alle 15.00 per continuare la sua cavalcata verso la Serie B (sono attualmente 17 i punti di vantaggio sul Renate secondo in classifica nel girone A di Serie C).