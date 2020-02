Wanda Nara torna a parlare del futuro di Icardi, di proprietà dell'Inter ma in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint Germain fino al termine della stagione. La moglie agente dell'attaccante argentino ha rilasciato un'intervista al settimanale "Oggi", nella quale ha risposto anche a una domanda su un possibile trasferimento alla Juventus: "Non lo so proprio, non so se l'anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo". Oggi Icardi, che compie 27 anni, sembra aver trovato il suo posto nella squadra francese ma il suo destino resta ancora un'incognita. Sarà la moglie e agente Wanda Nara ad aiutarlo a scegliere: "E' difficile che capiti di discutere perché conosco davvero molto bene Mauro e so esattamente cosa vuole come calciatore e che cosa lo fa stare bene come uomo. Il fatto che io lo accompagni nelle sue scelte come moglie e procuratrice per lui è una sicurezza in più...".