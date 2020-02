È ancora calciomercato in casa Barcellona. La società blaugrana, infatti, dopo aver ottenuto una deroga dalla Federazione spagnola ad acquistare un nuovo attaccante - il regolamento lo prevede in caso di infortuni con tempi di recupero superiori ai cinque mesi - dopo i lunghi stop di Luis Suarez (out fino a maggio causa operazione al ginocchio) e Dembélé (out sei mei), ha ufficialmente annunciato l’ingaggio di Martin Braithwaite, danese classe 1991 che fino a questo momento della stagione ha indossato la maglia del Leganes.

Clausola da 300 milioni di euro

Il Barcellona, che poteva acquistare solo un giocatore svincolato o proveniente dalla Liga, si è assicurata il calciatore dietro il pagamento della clausola rescissoria di 18 milioni di euro: Braithwaite – 8 gol in 27 presenze tra campionato e Copa del Rey in questa stagione – ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Barcellona che nell’accordo ha inserito anche una clausola da 300 milioni di euro. Braithwaite sarà a disposizione di Quique Setién già a partire dalla prossima gara di Liga contro l’Eibar ma non potrà giocare in Champions League, in quanto le liste per la competizione sono già state consegnate.