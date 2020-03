Giornata importante in casa Napoli per il prolungamento del contratto di Dries Mertens, che scade la prossima estate. L'attaccante belga, che ha raggiunto Hamsik in vetta alla classifica marcatori azzurra di tutti i tempi, ha incontrato in giornata verso l'ora di pranzo Aurelio De Laurentiis presso l'Hotel Vesuvio, dove il presidente soggiorna nei suoi giorni napoletani. Il Meridiano News per primo ha riportato la notizia e un'immagine del faccia a faccia fra i due, seduti ad un tavolo per discutere la questione rinnovo. Il vertice, secondo quanto risulta a Sky Sport, è stato molto positivo e adesso c'è ottimismo per il prolungamento del contratto. Le parti infatti stanno definendo un prolungamento di altri due anni, fino al 2022. L'incontro fra Mertens e De Laurentiis è iniziato a pranzo e terminato a metà pomeriggio (in basso la foto del presidente del Napoli che abbandona l'hotel Vesuvio presa da un video girato da Gennaro Arpaia): un faccia a faccia utile anche per un chiarimento atteso da tempo, legato alla vicenda multe che provocarono una frattura con alcuni giocatori fra cui proprio l'attaccante belga.