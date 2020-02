Il record di Hamsik l'ha raggiunto con un gol in Champions, al San Paolo, contro il Barcellona. Dries Mertens non poteva sperare in un'occasione migliore per raggiungere il suo ex compagno al primo posto della classifica marcatori di tutti i tempi per quanto riguarda il Napoli. L'ennesimo traguardo raggiunto dall'attaccante classe 1987, in azzurro dal 2013. Da quel momento in poi 311 presenze, 121 gol e un contratto in scadenza nell'estate del 2020. E' tempo di mettersi seduti ad un tavolino con la proprietà dunque, perché il belga vorrebbe restare in una città che ormai sente come seconda casa: "Stiamo parlando con il suo entourage, noi speriamo che possa restare e vogliamo tenerlo - ha spiegato prima della partita contro il Torino Cristiano Giuntoli - lui ci ha dato tantissimo e per questo gli dobbiamo tanto. Rispetteremo qualunque sua scelta, qui è casa sua e sceglierà lui se andare via o restare. Dovesse rimanere con noi, saremmo felici di ripartire da lui".

"Contenti di Gattuso"

Chi spera che Mertens possa continuare la sua storia d'amore con il Napoli è anche Gennaro Gattuso, che non ha mai nascosto la sua stima per il belga: "Siamo molto contenti del mister - ha spiegato sempre il direttore sportivo - ma adesso stiamo pensando solo al presente". Gli azzurri hanno rialzato la testa con l'arrivo in panchina dell'ex Milan, che ha riportato la squadra in zona Europa League oltre ad aver vinto la semifinale di andata di Coppa Italia con l'Inter e pareggiato il primo round di Champions con il Barcellona: "Siamo ancora in lotta su tutti i fronti, quindi siamo soddisfatti", le parole di Giuntoli, che non si è voluto soffermare sul futuro del tecnico: "Ribadisco: siamo molto concentrati sul presente e molto felici di Gattuso".