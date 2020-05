Il mercato dei parametri zero offre una tentazione che risponde al nome di Edinson Cavani. L'uruguayano, che conosce molto bene il campionato italiano, può contare anche sulla consulenza dei connazionali Godin e Vecino per avere un parere in anteprima sull'ambiente nerazzurro. Piero Ausilio, intervenuto a "Il calciomercato che verrà" su Sky Sport, ha parlato così della possibilità di arrivare al Matador da parte dell'Inter: "Non è una priorità semplicemente perché il nostro parco attaccanti è formato da Martinez, Lukaku e Sanchez. E soprattutto quest'ultimo adesso ha la possibilità di dimostrare il suo valore e poi valuteremo il da farsi. In più c'è Esposito che è bravo ma è giovanissimo e vedremo se mandarlo a fare esperienza. Quindi staremmo parlando di un quarto attaccante e non è Cavani che abbiamo in mente".