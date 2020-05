Quello del tedesco del Lipsia è un profilo che è stato spesso accostato all'Inter, ma il ds nerazzurro Piero Ausilio, intervenuto a Il calciomercato che verrà, ha fatto chiarezza in modo risoluto: "A noi è sempre piaciuto ma non verrà, conosco i motivi e sono vari, conosco l'opinione del ragazzo e del suo entourage. E' vero ha una clausola ma non arriverà"