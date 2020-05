Nell'intervista a Sky Sport in occasione del centenario del Cagliari, il presidente del club sardo, Tommaso Giulini, ha svelato un retroscena su Allegri. "A fine gennaio-inizio febbraio, quando le cose non andavano bene, l'ho chiamato per sondare la sua disponibilità a tornare. Cosa mi ha risposto? Era lusingato dalla proposta, ma mi ha confermato che l'anno prossimo allenerà all'estero"

