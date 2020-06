L’Udinese sta per chiudere il primo acquisto in vista della prossima stagione. Si tratta dell’argentino Nahuel Molina, esterno destro di difesa classe 1997 di proprietà del Boca Juniors. Il giocatore, che era stato girato in prestito al Rosario Central, è in scadenza di contratto e arriva dunque a parametro zero. Con il Boca il giocatore non ha mai avuto troppo spazio, dal momento che in precedenza era stato già ceduto a titolo temporaneo al Defensa y Justicia e con gli Xeneizes infatti ha collezionato soltanto 9 presenze tra il 2015 e il 2016, prima di cominciare a partire in prestito. Nelle scorse settimane, Molina era stato accostato al Fenerbahce, ma nelle ultime ore lo scatto decisivo è stato compiuto dall’Udinese.

Stryger Larsen verso l’addio?

L’arrivo di Molina potrebbe essere direttamente collegato alla partenza di Stryger Larsen, che a fine stagione vorrebbe cambiare squadra. Il danese ha espresso la propria preferenza di rimanere in Serie A, dove ha già avuto qualche richiesta.