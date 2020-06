Milan, visite mediche per Kalulu. VIDEO

Il difensore francese classe 2000 ha effettuato le visite mediche per i rossoneri alla clinica La Madoninna. La chiusura anticipata della stagione sportiva in Francia ha messo fine con qualche mese d'anticipo alla sua avventura al Lione, club dal quale arriva a parametro zero

Primo rinforzo per la prossima stagione, il Milan guarda già al futuro e punta su Pierre Kalulu. Per il francese lunga giornata rossonera, con visite mediche e firma sul contratto. Terzino destro, adattabile anche al centro, classe 2000: arriva a parametro zero dal Lione. Con il club francese ha fatto tutta la trafile delle giovanili, collezionando anche 16 presenze in Youth League. Con la prima squadra, però, non ha mai esordito, per lui solo una panchina a febbraio contro l'Amiens. La chiusura anticipata della stagione sportiva in Francia ha messo fine con qualche mese d'anticipo alla sua avventura al Lione. Ora testa alla Serie A e al Milan, la sua prossima squadra già a partire dalla stagione 2020/2021. Kalulu ha vissuto la sua prima giornata italiana, con le visite mediche alla clinica La Madonnina. Poi la firma sul contratto, per iniziare ufficialmente l'esperienza in rossonero.