L'attaccante argentino era in scadenza al 30 giugno ma ha rinnovato il contratto per un'altra stagione. Vicino l'accordo per il prolungamento anche per Danilo

Sei gol e tre assist in 26 partite per Rodrigo Palacio, che in questa stagione ha saltato una sola partita, quella del 19 gennaio contro il Verona. Titolarissimo per Sinisa Mihajlovic, a 38 anni ancora punto fermo del Bologna. Per il presente sì, ma anche per il futuro. La società rossoblù, infatti, punta ancora sull'esperto attaccante argentino e ha deciso di prolungargli il contratto per un'altra stagione. Palacio, infatti, era in scadenza al 30 giugno, ma ha rinnovato fino al 2021. La prossima sarà la dodicesima stagione in Italia per l'argentino, la quarta al Bologna dopo le tre al Genoa e le cinque all'Inter.