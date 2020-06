23/24

1) ACHRAF HAKIMI (terzino destro del Liverpool): 19 - Nove gol e dieci assist in 45 presenze



Numeri super per il ventunenne marocchino, che nel Dortmund quest'anno ha giocato sia come terzino nel 4231 e, soprattutto, come esterno di destra nel 343. Nessuno dei presenti in questa classifica ha segnato così tanto. Ma andando al di fuori dei top cinque campionati d'Europa c'è un solo giocatore in grado di battere Hakimi. Ed è un ex Inter!