Un rinforzo importante, per il presente e in prospettiva, l'innesto per la fascia destra di Antonio Conte: tra l'Inter e Achraf Hakimi manca poco alla fumata bianca. A confermarlo è l'amministatore delegato Giuseppe Marotta appena prima del calcio d'inizio al Tardini contro il Parma: "L'operazione è in fase avanzata", ammette il dirigente. "Ricordiamoci però che stiamo vivendo un momento particolare, con campionato e mercato che procedono in parallelo. Il rispetto per la squadra attuale non può mancare: tutti i nostri ragazzi sono meritevoli di apprezzamenti, ma l'Inter deve guardare anche al futuro e alla volontà di alzare l'asticella anche in un periodo economicamente difficile, che tocca tutti nel mondo del calcio".