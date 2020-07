Leo Messi potrebbe lasciare il Barcellona alla scadenza dell’attuale contratto (2021): la trattativa per il rinnovo del fenomeno argentino con il club blaugrana si sarebbe infatti interrotta. A rivelare quello che sarebbe uno scenario davvero clamoroso è l'emittente spagnola Cadena Ser che nel corso del programma 'Lar El Larguero' ha svelato l'idea dell'asso argentino di portare a termine l'attuale accordo (fino al 2021) e poi lasciare il club con cui in questi anni ha vinto praticamente tutto. Per l'emittente, dopo un avvio in sintonia della trattativa per il rinnovo di Messi con il Barça, gli ultimi eventi hanno portato il giocatore a riconsiderare il proprio futuro. Sempre secondo Cadena Ser, "Messi ha confessato ad alcuni big della squadra che non vuole diventare un problema per il club e ha ribadito che sarebbe rimasto finché lo avrebbe voluto il Barcellona. Messi si sarebbe stancato dei continui insuccessi della squadra, che lo coinvolgerebbero in prima persona in quanto capitano dei blaugrana".