Un cucchiaio a battere Oblak. Messi esulta. Con i tifosi da casa in un Camp Nou vuoto. Un nuovo incredibile traguardo per l'argentino: 700 gol in carriera. 630 col Barcellona e 70 per l'Argentina. Unico insieme a CR7 dei calciatori in attività a raggiungere questa cifra.

MESSI FA 700 GOL MA IL BARÇA PAREGGIA CON L'ATLETICO