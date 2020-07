La società giallorossa lavora per riportare in Serie A il difensore: accordo con il polacco ex Toro già raggiunto, ma c'è distanza di 1 milione tra la richiesta del Monaco (3.5) e l'offerta (2.5). Prossima settimana decisiva. Besiktas e Spartak su Caldirola, ma il club prepara il rinnovo CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Un campionato di Serie B dominato e una promozione in Serie A ottenuta con largo anticipo rispetto alla fine del campionato. In attesa di concludere l’attuale stagione sportiva, il Benevento è già proiettato al futuro con il direttore sportivo Pasquale Foggia che lavora per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato. Già chiuso il colpo Loic Remy, attaccante 33enne nell'ultima stagione al Lille che ha già sostenuto le visite mediche con quello che sarà il nuovo club, il Benevento adesso pensa alla difesa e il profilo da regalare a Pippo Inzaghi è già stato individuato: si tratta di Kamil Glik, difensore classe 1982 di proprietà del Monaco con un passato in Italia tra Palermo, Bari e soprattutto Torino. Il club del presidente Vigorito ha già raggiunto un’intesa con il polacco, pronto a far rientro in Serie A, adesso serve l’accordo con il Monaco: 3.5 milioni di euro la richiesta dei monegaschi, 2.5 milioni la proposta del Benevento. Un milione di distanza separa al momento le parti, con la prossima settimana che sarà decisiva per provare a portare a termine l’affare.