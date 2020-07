Definito l'arrivo in Campania dell'attaccante francese ex Lille, che aveva svolto le visite mediche a Roma. Primo colpo della presidenza Vigorito dopo il ritorno in Serie A. Si avvicina anche il ritorno in Italia del difensore polacco ex Torino Glik: il giocatore del Monaco ha dato l'ok al trasferimento a Benevento CORONAVIRUS, LE NEWS IN DIRETTA

Muove i primi passi concreti in Serie A il Benevento di Pippo Inzaghi, promosso con sette turni di anticipo sulla fine del campionato di B grazie alla vittoria dello scorso turno nel derby contro la Juve Stabia. Nelle scorse ore è arrivata infatti la firma di Loic Remy. L'attaccante 33enne, nell'ultima stagione al Lille (7 reti in 20 partite) e un passato tra le altre con Lione, Olympique Marsiglia e Chelsea, ha superato le visite mediche sostenute a Roma a Villa Stuart e ha sottoscritto il suo nuovo contratto triennale con il club campano. Quelllo italiano sarà il quarto campionato nella carriera del centravanti nato il 2 gennaio 1987, che ha giocato anche con Lens e Nizza in Francia, QPR e Crystal Palace in Inghilterra e Las Palmas e Getafe in Spagna.