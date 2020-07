Al Sadd, Xavi rinnova ma con la clausola Barça

L'Al-Sadd ha annunciato che Xavi "ha accettato di prolungare il proprio contratto e quindi rimarrà alla guida della prima squadra fino al termine della stagione 2020-2021". L'ex centrocampista del Barcellona che ha vinto tutto sia con il club blaugrana che con la nazionale spagnola (un Mondiale, nel 2010, e due Campionati Europei) era arrivato in Qatar nel 2015, come calciatore, poi è rimasto nell'Al Sadd come allenatore e, nel suo primo anno sulla panchina, ha vinto la Coppa nazionale del Qatar e la Supercoppa nazionale. Secondo fonti vicine al 40enne spagnolo, nel suo contratto ci sarebbe una clausola che gli consentirebbe di liberarsi in caso di chiamata da parte del Barcellona. I catalani avevano già pensato a lui a gennaio, quando avevano deciso di esonerare Ernesto Valverde, ma Xavi aveva rifiutato spiegando di preferire "un progetto in cui si riparta da zero e in cui voglio prendere io le decisioni".