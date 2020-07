L'amministratore delegato nerazzurro è tornato sul futuro dell'argentino, la cui clausola da 111 milioni scade il 7 luglio: "Non vogliamo cedere i nostri giovani campioni. L'Inter è un grande club, giocarci è motivo di orgoglio". Poi smentisce i contatti per Emerson Palmieri: "Nessuna trattativa"

Fra campo e mercato. Saranno mesi così per l'Inter e non solo. Lo sa bene Giuseppe Marotta, che prima della partita con il Bologna si è soffermato nuovamente sul futuro di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, nel mirino del Barcellona, ha nel suo contratto una clausola rescissoria da 111 milioni che scadrà il prossimo 7 luglio: "Ma al di là di date o altri paletti vincolanti, la considerazione più esplicita da fare è che l'Inter non vuole vendere i suoi giovani campioni - ha ribadito l'amministratore delegato nerazzurro - lo stesso Lautaro non ha chiesto la cessione. Qualora poi il giocatore volesse andare via, allora lo valuteremo insieme. In caso contrario credo che, vista la sua giovane età, avrebbe la possibilità di migliorarsi continuando a vestire questa maglia. Essere un giocatore dell'Inter significa essere giocatore di una grande squadra ed è motivo di grande orgoglio".