L'ad nerazzurro fa chiarezza sull'interesse blaugrana per l'attaccante argentino: "Se il giocatore non manifesta la volontà di andare via, e nel caso di Lautaro non è accaduto, non ci sono i presupposti perché vada in un altro club". Prolungamento prestiti Sanchez e Moses: "Siamo di fronte a vere e proprie trattative - spiega a Dazn - sul tema servirebbe intervento Fifa o autorità competenti"

"L'abbiamo rimarcato in più di un'occasione: l'Inter è un club nobile, non vuole vendere i giocatori migliori e anche nel caso di Lautaro Martinez vale la stessa regola. Se il giocatore non manifesta la volontà di andare via, e non è accaduto, non ci sono i presupposti perché vada in un altro club". Nel prepartita di Inter-Sassuolo l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta fa chiarezza sulla posizione di Lautaro, gradito al Barcellona. L'ad nerazzurro ha commentato la notizia per cui La Liga avrebbe in mente una misura per fronteggiare la crisi economica dovuta al coronavirus, permettendo di reinvestire sul mercato solo una parte di quanto incassato dalle cessioni, pari a circa il 25%. Un'opzione che allontanerebbe in maniera consistente i blaugrana dall'attaccante argentino: "Su Lautaro noi siamo stati molto chiari" è la posizione ribadita da Marotta ai microfoni di Dazn.