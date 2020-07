Berisha saluta la Lazio, ceduto allo Stade Reims

Dopo la breve parentesi in prestito al Fortuna Dusseldorf, Berisha è stato ceduto a titolo definitivo allo Stade Reims per 5 milioni di euro. Era arrivato alla Lazio nell'estate del 2018

Valon Berisha era arrivato alla Lazio nell'estate del 2018, dopo aver battuto da protagonista proprio i biancocelesti nei quarti di finale della precedente edizione dell'Europa League con il Salisburgo. A due anni di distanza la sua avventura in Italia è già finita. Dopo la parentesi in prestito al Fortuna Dusseldorf, Berisha ha firmato con il Reims: trasferimento a titolo definitivo, operazione da 5 milioni di euro. Il centrocampista classe 1993 ha trovato poco spazio nell'anno e mezzo con Simone Inzaghi, anche a causa di qualche problema fisico di troppo. Nei mesi al Fortuna Dusseldorf ha trovato maggior continuità, collezionando 13 presenze e saltando solo 2 partite da gennaio in poi. Ora la nuova esperienza al Reims, che inizierà nella prossima stagione.