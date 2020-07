Josep Maria Bartomeu è sicuro che Leo Messi non lascerà il Barcellona. Nonostante il fenomeno argentino non abbia ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021, il presidente dei blaugrana non vede la 'Pulce' con un'altra maglia: "Con Leo abbiamo parlato, parliamo e parleremo sempre - ha detto Bartomeu alla trasmissione 'Onze' su 'TV3' -. È il miglior calciatore della storia, ha ancora molti anni davanti a sè ed è al massimo della forma. Non ho dubbi che continuerà a giocare al Barça, il suo futuro è qui, sia calcisticamente parlando che al di fuori del pallone".