Napoli, nuovo blitz in vista per Osimhen

Il Napoli punta dritto su Osimhen: ha organizzato un nuovo blitz, meno mediatico del precedente e in una località più nascosta, dove incontrarlo per definire tutto dal lato del giocatore, anche in virtù degli ultimi cambiamenti di agenti. Se tutto andrà bene, come spera il Napoli, poi si proverà ad organizzare le eventuali visite mediche in modo da chiudere con il Lille, che ha preso un impegno con il club di De Laurentiis e non tratta con altre società interessate. CLICCA QUI