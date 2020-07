Szoboszlai: "Futuro? Ora non ci penso, non so dove giocherò"

Quello di Dominik Szoboszlai resta un profilo osservato con attenzione soprattutto dal Milan. Dopo gli apprezzamenti social dei giorni scorsi, il centrocampista del Salisburgo in queste ore ha parlato così del suo futuro al quotidiano ungherese quotidiano ungherese Nemzeti Sport: "Leggo tanti articoli, ma ho scelto di riposare senza ascoltare voci e ipotesi. Per ora non penso al futuro, non so dove giocherò. So solo che se continuerò a lavorare come ho fatto finora non rimarrò deluso da nessuna parte".