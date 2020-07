"Siamo ai dettagli finali per il trasferimento di Osimhen. C'erano anche altri club ma la scelta del giocatore ormai è fatta. Riteniamo un peccato doverlo cedere ma andrà via". Ad annunciare l'imminente passaggio dell'attaccante nigeriano al Napoli è stato il CEO del Lille Marc Ingla in occasione della conferenza stampa di presentazione di Isaac Lihadji, attaccante classe 2002 che il club francese ha acquistato dal Marsiglia. "Il giocatore ha fatto la sua scelta - le parole di Ingla riportate da Lepetitlillois.com- e siamo agli ultimi dettagli del trasferimento". Rappresentati da ingaggio (dovrebbe guadagnare circa 5 milioni di euro lordi a stagione) e diritti d’immagine. "Dico che certamente è un peccato vederlo andare via, ma questa è la regola - ha spiegato Ingla - questo accade per tutti i club francesi tranne il Psg. Non è solo una questione di prezzi di trasferimento, ma anche di stipendio". Un messaggio che sa di addio: "Victor è rimasto solo per un anno, ma è la vita".