I rossoneri si muovono per confermare gli attaccanti in rosa. Ibra credeva che già fosse pronto un nuovo accordo per lui e ora è un po’ contrariato. La dirigenza intanto ha incontrato Ramadani per riscattare subito Rebic, che è anche l’agente di Jovic: il Real però non cede il serbo in prestito per ora

