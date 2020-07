Barcellona, la lista dei sacrificabili

In casa blaugrana si lavora per dare ossigeno alle casse attraverso le possibili partenze di elementi non strategici. Il quotidiano Marca mette in campo la formazione degli esuberi del Barcellona: non mancano ex Serie A come Neto, Rafinha e Vidal. Per Dembelé e Coutinho pochi sbocchi a causa di ingaggi molto elevati: fra gli altri nomi elencati dal quotidiano, anche Rakitic, Semedo, Todibo e Umtiti.