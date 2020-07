Dopo il dietrofront con Ralf Rangnick e la fiducia ufficialmente confermata a Stefano Pioli che ha firmato un contratto biennale, ora in casa Milan si lavora già in vista della prossima stagione. Idee più chiare e un primo obiettivo da centrare, l’acquisto a titolo definitivo di Ante Rebic. Proprio in quest’ottica è da registrare un incontro tra il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini, il ds Massara e Fali Ramadani, agente dell’attaccante croato che tanto bene ha fatto nella seconda parte di stagione: un summit in un albergo al centro di Milano, dove è presente anche la Fiorentina, ex squadra dell’attaccante a cui spetta una percentuale del 50% sulla vendita da parte dell’Eintracht Francoforte del cartellino di Rebic. Con il Milan che ribadirà la volontà di acquistare definitivamente il calciatore, autore di 12 gol da gennaio a oggi.