La stagione è ancora da concludere, tra campionato e Champions League, ma la Juventus comincia già a pensare al proprio futuro. In particolare a quello di Paulo Dybala , il cui contratto scadrà il 30 giugno 2022 e del cui rinnovo si sta discutendo ormai da diverse settimane. A tal proposito è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Fabio Paratici , Chief Football Officer del club bianconero, che ha confermato le trattative in corso: " Parliamo spesso con il suo entourage e stiamo avanzando, nonostante tutte le difficoltà legate agli impegni e agli spostamenti dovuti alle partite che si giocano ogni tre giorni. Anche in questo periodo stiamo parlando abbastanza frequentemente e siamo a buon punto ".

Il dirigente bianconero ha parlato anche di Maurizio Sarri, indicandolo come uno dei protagonisti di questa stagione, e ha spiegato come la Champions League non sarà il metro di giudizio per valutare l'annata bianconera: "Sarri ha fatto una scalata incredibile nella sua carriera e si trova nel posto in cui merita di stare. Senz'altro è uno dei protagonisti della nostra stagione. Champions League? E' un torneo molto particolare, dove conta arrivare in una buona condizione fisica, a maggior ragione in questa stagione. E' un torneo e, oltre alla bravura delle squadre, nei risultati incide anche una parte un po' difficile da calcolare. Credo che un campionato di 38 giornate sia più veritiero da questo punto di vista e vinca sempre chi se lo è meritato"